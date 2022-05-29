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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البنك الدولي وافق على تمويل إضافي لتونس بقيمة 23,8 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 72 مليون دينار تونسي تقريبا. وسيخصص هذا التمويل لمشروع مجابهة جائحة فيروس كورونا مع التركيز على تعزيز قدرات النظام الصحي في تونس حتى يواجه المتطلبات الصحية للمواطنين. وأفاد البنك الدولي في بيان له وفق وكالة الأنباء التونسية أمس بأن هذا المبلغ المالي يشمل قرضا بقيمة 22 مليون دولار، ومنحة قدرها 1,8 مليون دولار. وأفاد البنك الدولي في بيان له وفق وكالة الأنباء التونسية أمس بأن هذا المبلغ المالي يشمل قرضا بقيمة 22 مليون دولار، ومنحة قدرها 1,8 مليون دولار.

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