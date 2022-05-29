التأمينات الاجتماعية

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وجاءت اللقاءات التي عقدت افتراضيا لاستعراض أبرز المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرضت المؤسسة في أولى جلساتها منهجيتها في إدارة المشاريع والأداء المؤسسي وبناء مؤشرات الأداء للوصول إلى الأداء الإداري والتشغيلي الأمثل.فيما قدمت بالجلسة الثانية شرحا عن تجربتها في خدمة العملاء وإسهام التحول الرقمي في تحقيق رضا العميل وإنجاز الخدمات الكترونيا دون الحاجة لزيارة أحد فروع المؤسسة.
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