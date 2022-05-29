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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التأمينات الاجتماعية في المملكة وسلطنة عمان عقدتا جلسات وورش عمل عدة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهتين، في إطار تعزيز العمل والتعاون المشترك والاطلاع على تجارب الجهتين في مجال الحماية التأمينية.

وجاءت اللقاءات التي عقدت افتراضيا لاستعراض أبرز المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرضت المؤسسة في أولى جلساتها منهجيتها في إدارة المشاريع والأداء المؤسسي وبناء مؤشرات الأداء للوصول إلى الأداء الإداري والتشغيلي الأمثل.

فيما قدمت بالجلسة الثانية شرحا عن تجربتها في خدمة العملاء وإسهام التحول الرقمي في تحقيق رضا العميل وإنجاز الخدمات الكترونيا دون الحاجة لزيارة أحد فروع المؤسسة.