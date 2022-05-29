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وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتورة هالة السعيد، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك ومؤسساته، بما يدعم تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي، منوهة بجهود المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص بالدول الأعضاء من خلال العمليات التمويلية المباشرة، وإدارة الأصول، والتمويل الجماعي، وتنمية أسواق رأس المال الإسلامية، وتقديم الخدمات الاستشارية المالية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي، تنطلق بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو المقبل، تحت شعار «بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة» بمشاركة وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك (57 دولة)، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، والبنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتورة هالة السعيد، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك ومؤسساته، بما يدعم تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي، منوهة بجهود المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص بالدول الأعضاء من خلال العمليات التمويلية المباشرة، وإدارة الأصول، والتمويل الجماعي، وتنمية أسواق رأس المال الإسلامية، وتقديم الخدمات الاستشارية المالية.

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