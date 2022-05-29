السعودية تتصدر مؤشر أداء موانئ الحاويات عالميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت موانئ المملكة الصدارة بين 370 ميناء عالميا بحصول ميناء الملك عبدالله على المرتبة الأولى، وميناء جدة الإسلامي على المرتبة الثامنة عالميا، بينما أحرز ميناء الملك عبدالعزيز الـ14، من حيث كفاءة الموانئ التشغيلية، وفق التقرير الدولي لمؤشر أداء موانئ الحاويات عالميا لعام 2021م، الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة أستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتليجانس.

ويأتي ذلك على الرغم من التحديات التي واجهها العالم جراء تداعيات جائحة كورونا، حيث كثفت الهيئة العامة للموانئ جهودها الحثيثة مع شركائها من القطاعين العام والخاص، وعقدت الشراكات والتحالفات العالمية للمضي قدما نحو تطوير موانئ المملكة البحرية ودعم تنافسيتها وتنمية البنية التحتية، فضلا عن توسيع خطوط النقل البحري وتحسين الإجراءات في الخدمات التشغيلية واللوجستية وتحسين العمليات التشغيلية، وكذلك تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح الجاسر، إن الصدارة الدولية التي حققتها موانئ الوطن في أداء كفاءة العمليات في موانئ الحاويات تؤكد المكانة الرائدة للمملكة عالميا في هذا القطاع الحيوي، كما تعكس جزءا من الجهود الوطنية الطموحة نحو ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه ولي العهد - حفظه الله - لتطوير صناعة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة وتعظيم دورها الاقتصادي والتنموي.

وأكد أن قطاع النقل البحري والموانئ يسير بخطى ثابتة ومتسارعة نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية 2030، مما سيسهم في تعزيز استثمار الموقع الجغرافي للمملكة في تنويع اقتصادها، وتعزيز التنافسية والإنتاجية في هذا القطاع الحيوي الممكِّن للقطاعات الاقتصادية، ويعزز إسهامه في دعم الاقتصاد الوطني والناتج المحلي وصولا لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه أبان رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، أن الموانئ السعودية حققت قفزة نوعية في «مؤشر أداء موانئ الحاويات 2021» لتتبوأ مراكز متقدمة بتصدر ميناء الملك عبدالله المركز الأول صعودا من المركز الثاني في تقرير عام 2020، كما ارتقى ميناء جدة الإسلامي للمركز الثامن بعد أن كان يحتل المركز الـ55، وتقدم ميناء الملك عبدالعزيز إلى المرتبة الـ14 متجاوزا 88 مركزا عن العام الماضي، في تأكيد على جدوى العوامل التمكينية التي أطلقتها الهيئة لتحسين العمليات التشغيلية والإجرائية وتحسين تجربة العميل، وضمان بيئة تنظيمية وتجارية فعالة وموثوقة.

ويواكب تحقيق الموانئ السعودية للصدارة عالميا مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030، وتستهدف تعزيز ريادة المملكة في هذا القطاع الحيوي، وترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي، ومحور يربط القارات الثلاث، وتعظيم قدرتها على تطوير صناعة النقل والخدمات اللوجستية، وزيادة دورها الاقتصادي والتنموي، في ظل الاهتمام الكبير والحرص الذي توليه القيادة الرشيدة حفظها الله.

ويضع المؤشر الدولي لأداء موانئ الحاويات العالمي لعام 2021م ضوابط ومعايير صارمة لتقييم موانئ العالم، حيث يستند في ترتيبها بناء على عامل الوقت الذي تحتاجه السفن للبقاء في الميناء لإكمال أعمال الشحن والتفريغ على مدار عام 2021.

ويعد التقرير مرجعا عالميا موثوقا لمؤشرات أداء موانئ الحاويات على مستوى العالم، وتقييمها وفق ضوابط ومعايير صارمة، مستندا في ترتيب الموانئ بناء على عامل الوقت الذي احتاجته السفن للبقاء في الميناء لإكمال أعمال الشحن والتفريغ على مدار عام 2021م، وهو ما يحقق أعلى مستويات الموثوقية والقدرة على التنبؤ.

وهو ما كان تحديا كبيرا في ظل استمرار تعطل سلاسل الإمداد العالمية بفعل جائحة كورونا، وإن كانت بوتيرة أقل، وأبرز التقرير ما تمتلكه الموانئ في منطقة الشرق الأوسط من قدرة على مواجهة الصعوبات والعوائق التي خلفتها الجائحة.

مؤشر كفاءة الموانئ التشغيلية لعام 2021







يقيس أداء370 ميناء عالميا



يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة أستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتليجانس



3 موانئ سعودية ضمن المؤشر العالمي



ترتيب الموانئ السعودية بالمؤشر:

ميناء الملك عبدالله

الترتيب 2021 عالميا 1

الترتيب 2020 عالميا 2

ميناء جدة الإسلامي

الترتيب 2021 عالميا 8

الترتيب 2020 عالميا 55

ميناء الملك عبدالعزيز

الترتيب 2021 عالميا 14

الترتيب 2020 عالميا 88