صدارة تشغل خطي منتجات ومحطة توزيع بمجمع بلاسكيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت شركة صدارة للكيميائيات «صدارة» تشغيل منظومتها لنقل منتجاتها من أكسيد الإيثيلين (EO) وأكسيد البروبيلين (PO) عبر خطوط الأنابيب المخصصة لذلك، وهي المنظومة المسؤولة عن إمداد هذه المواد الأولية (اللقيم) من مجمع الشركة الكيميائي إلى المستثمرين في مجمع الصناعات الكيميائية والتحويلية «بلاسكيم». وسيستخدم المستثمرون هذه المواد الأولية وغيرها في إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات المتخصصة، الأمر الذي من شأنه تمكين العديد من التطبيقات الصناعية المهمة في المملكة لعدد من القطاعات الرئيسة في مجال الصناعات التحويلية، مثل كيميائيات النفط والغاز، ومواد البناء، والمنظفات، ومنتجات العناية المنزلية والشخصية، وكيميائيات معالجة المياه، إضافة إلى الاستخدامات المتعلقة بالطلاء والدهانات. صدارة تشغل:





خط أنابيب أكسيد الإيثيلين (EO)



خط أنابيب أكسيد البروبيلين (PO)



محطة التوزيع في مجمع «بلاسكيم»



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