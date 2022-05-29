تطبيق رسوم «البيضاء» في القصيم وحائل قريبا

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وبين البرنامج خلال مشاركته في معرض مسكن العقاري بالرياض، أن القصيم وحائل ضمن المدن التي ستطبق فيها المرحلة الأولى من الرسوم خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار جهود البرنامج ومستهدفاته لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة في المدن الأكثر طلبا، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة ومكافحة الاحتكار.وأكد البرنامج أنه يعمل وفق المعايير العالمية في الدراسات العقارية ونسب تأثيرها في المدن المستهدفة، لرصد جميع الأراضي الخاضعة للرسوم واستكمال البيانات الجيومكانية لها وتقييمها وفرض الرسوم عليها بحسب الآليات المتبعة والمعتمدة أثناء دراسة النطاق العمراني.
يذكر أن البرنامج يطبق مرحلته الأولى في كل من (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، وحاضرة الدمام، والمدينة المنورة، وحاضرة عسير، والطائف، ومنطقة جازان، وتبوك، والأحساء)، إضافة إلى تطبيق المرحلة الثانية في مدينة الرياض، وتشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر في النطاق المحدد لكل مدينة.
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