30 شركة ترفيه فرنسية تبحث الاستثمار في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف اتحاد الغرف السعودية ممثلا في مجلس الأعمال السعودي الفرنسي اليوم وفدا فرنسيا يمثل قطاع الترفيه في فرنسا لبحث آفاق التعاون في المجالات ذات الصلة ومناقشة تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري وتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم قطاع الأعمال في البلدين.

ويضم الوفد الفرنسي 30 من أصحاب الأعمال وكبرى الشركات الفرنسية العاملة في قطاع الترفيه في مجالات مدن الألعاب الترفيهية وصناعة المنتجات الرياضية والألعاب الالكترونية وبناء المدن الترفيهية والاستشارات والبنوك المتخصصة في تمويل القطاع والتراث الثقافي والإنساني.

ومن المتوقع أن يشارك في اللقاء نحو 100 من أصحاب الأعمال والشركات السعودية المتخصصة في قطاع الترفيه بجانب اللجنة الوطنية للترفيه في اتحاد الغرف السعودية، لبحث فرص عقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين السعودي والفرنسي والوقوف على الفرص المتاحة في قطاع الترفيه بالمملكة.

في سياق متصل بحث رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية ممثل المملكة في منظمة غرفة التجارة الدولية (ICC) المستشار سيف التركي والوفد المرافق له، مع الأمين العام لمنظمة غرفة التجارة الدولية (ICC) بجمهورية فرنسا جون ميلتون، التعاون المشترك بين الجانبين ومناقشة وسائل إيجاد فرص متبادلة وتنظيم فعاليات مشتركة، وذلك ضمن إحدى المبادرات التنفيذية للخطة الاستراتيجية للغرفة لزيارة دول مجموعة العشرين (G20) لبناء شراكات وتعاون استراتيجي بين الدول الأعضاء تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وفي ظل الدعم المقدم من وزارة التجارة وبالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وهيئة التجارة الخارجية ومركز الشراكات الاستراتيجية الدولية.