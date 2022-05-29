شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 7 محافظات في زراعة القطن طويل التيلة.. كفر الشيخ تتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل زراعة الأقطان طويلة التيلة في العديد من المحافظات وسط توقعات بوصولها لنصف مليون فدان لأول مرة منذ نحو 15 سنة وهو ما يمثل نحو ضعف المساحة الموسم الماضى، وذلك نتيجة ما شهدته أسعار الأقطان من ارتفاع كبير الموسم الماضى ، حيث ارتفع سعر القنطار لأكثر من 6 آلاف جنيه في محافظات وجه بحرى لأول مرة في التاريخ .

تعرف على أكثر المحافظات زراعة للأقطان حتى الآن بحسب بيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن برئاسة الدكتور محمد خضر حتى يوم 25 مايو الجارى.

1 – كفر الشيخ الأولى بواقع نحو 74 ألف فدان .

2 – الدقهلية ثانيا بواقع 42 ألف فدان .

3 – الشرقية ثالثا بواقع 37.1 ألف فدان.

4 – البحيرة رابعا بواقع 20 ألف فدان

5 – الفيوم تحل خامسا بواقع 14.5 ألف فدان .

6 – الغربية تحل سادسا بواقع 14.3 ألف فددان .

7 – بنى سويف تحل سابعا بنحو 8 الاف فدان.

وتشير توقعات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن برئاسة الدكتور محمد خضر، لزراعة نحو 415 ألف فدان بزيادة تبلغ نحو 177 ألف فدان عن المساحات المنزرعة الموسم الماضى، وذلك فى 17 محافظة ومنطقة، لأول مرة منذ سنوات عديدة، حيث شهت الزراعات تراجعا كبيرا خلال 15 سنة الماضية.

ووجه السيد القصير، وزير الزراعة بأهمية إدراج المبادرات الجديدة للقطن مع مبادرة حياة كريمة لخدمة المزارعين، وزيادة الإنتاجية والتوسع فى الزراعات بما ينعكس على الاقتصاد المصرى ولا سيما أن مصر متميزة فى إنتاج الأقطان طويلة التيلة التى لا يوجد مثيل لها فى العالم.

كما وجه وزير الزراعة بأهمية توفير التقاوي الجيدة لجميع المساحات المقررة زراعتها في الموسم الجديد، وذلك قبل بداية مواعيد الزراعة بوقت مناسب، مما ينعكس على زيادة المساحات الزراعية، التى تتم حاليا.