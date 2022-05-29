شكرا لقرائتكم خبر عن "بتروسيف" تُنفذ أول مشروع لخفض غازات الشُعلة بالإسكندرية للبترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت شركة الإسكندرية للبترول إلى شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف" أحدث شركات قطاع البترول تنفيذ أعمال مشروع خفض غازات الشُعلة، والذي يُعد من المشروعات الهامة والتي تُنفذ لأول مرة في قطاع البترول، من خلال استخدام منظومة Flare IQ والتي تعتبر من أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.

ويأتي المشروع ضمن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في إعداد وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات الداعمة لخفض الانبعاثات الضارة للشعلة – في العديد من المواقع البترولية – وذلك مع قرب استضافة مصر ورئاستها لقمة المناخ العالمية COP27، والذي سيُعقد في مدينة شرم الشيخ ،خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022.

ويمثل مشروع خفض وإدارة غازات الشعلة أهمية كبرى لتخفيف الآثار الضارة على الإنسان والبيئة بالإضافة للجدوى الاقتصادية الكبيرة، حيث يعكس ذلك التزام قطاع البترول بتطبيق أعلى المعايير المصرية والعالمية للحفاظ على البيئة.

يذكر أن حرق غاز الشعلة يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وأكاسيد النتروجين والهيدروكربونات إضافة إلى مركبات عضوية متطايرة وغيرها، حيث سيمثل خفض تلك الغازات وإعادة استخدامها فوائد اقتصادية وبيئية كبرى باستخدام تقنية Flare IQ بالتعاون مع شركة بيكرهيوز حيث تعتمد تلك التقنية الذكية على استخدام الخوارزميات والبرمجيات المتقدمة لضبط آداء الشعلة وخفض الانبعاثات الغازية الضارة إلى أقل درجة ممكنة.