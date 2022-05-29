تسعير جبري وتدخل حكومي في استلامه.. إجراءات عاجلة من التموين بشأن ارتفاع أسعار الأرز

الشارقة - اميمة ياسر - قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه في حالة زيادة الأرز عن 13 جنيها، سيكون هناك تدخل من الحكومة بالتسعير الجبري، متابعا: الأرز يجب أن يكون معروضا بأسعار معقولة.

وأضاف المصيلحي، أمام مجلس الشيوخ ، أنه لن يسمح بزيادة سعر الأرز عن 13 جنيها بحد أقصى، بداية من 10 جنيهات و11 و12 جنيها للكيلو.

وأكد أن سعر الأرز الشعير في بداية الموسم كان يصل إلى نحو 5 آلاف جنيه أو أقل للطن، ليصل السعر إلى 9 آلاف جنيه، بالتالي فإن أفضل الأنواع يكون السعر بـ10 جنيهات.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي، أن العام المقبل ستدخل الدولة في استلام الأرز من المزارعين مثل القمح.