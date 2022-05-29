شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 6.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 662.514 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.12%، ليغلق عند مستوى 10086 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 1721 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 12362 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 4072 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 1727 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 2599 نقطة.