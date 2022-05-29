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تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بالبنوك المصرية

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الشارقة - اميمة ياسر -     

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، في 10 بنوك مع بداية التعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الدولار اليوم:

البنك الأهلي المصري: 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 18.57 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 18.56 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.57 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.58 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 18.56 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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