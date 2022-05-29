تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بالبنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، في 10 بنوك مع بداية التعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي.
ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الدولار اليوم:
البنك الأهلي المصري: 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.
بنك مصر: 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 18.57 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 18.56 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 18.57 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.58 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 18.56 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.
بنك البركة: 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.