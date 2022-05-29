شكرا لقرائتكم خبر عن "رئيس غرفة المنشآت السياحية" يطالب مطاعم شرم الشيخ بالتحول للأخضر قبل يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الغرفة بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء بالعمل على سرعة تنفيذ قرار وزير السياحة والآثار رقم 18 لسنة 2022 والخاص بإلزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية فى مدينة شرم الشيخ ( كمرحلة أولى ) بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق إشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة.

وأكد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على ضرورة تنفيذ المنشآت والمطاعم السياحية بشرم الشيخ ما جاء بالقرار الوزارة قبل إنتهاء المهلة المحددة بالقرار فى 24 يوليو 2022، حيث حدد القرار مهلة 6 شهور تبدأ من 24 يناير 2022.

وأشار المصرى، إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار إستعدادات قطاع السياحة لإستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر2022، والتى تتضمن تحويل وسائل النقل السياحي داخل المدينة إلى مركبات تعمل بالطاقة النظيفة الصديقة للبيئة سواء الكهرباء أو الغاز، والعمل على تطبيق المنشآت الفندقية والسياحية لمنظومة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ـوتحويل المنشآت الفندقية والسياحية بشرم الشيخ إلى منشآت صديقة للبيئة تحصل على شهادة العلامة الخضراء من جهة دولية أو محلية معتمدة.

وأوضح عادل المصرى، رغبة قطاع السياحة في تطبيق مفاهيم السياحة المستدامة بعد أن أصبح عنصر رئيسي في المنافسة في أسواق السياحة العالمية، مطالباً بأهمية دعم ملف السياحة الخضراء والتحول الأخضر في القطاع السياحى، لافتا إلى أهمية مواكبة هذا النهج العالمي للحفاظ على البيئة، فضلاً عن أن السياحة الخضراء تثري العمل وترفع من الدخل السياحي.