شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 29 مايو 2022 فى مصر..وعيار21 يسجل 1035جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم، في ظل تراجع أسعار المعدن النفيس في مصر خلال تداولات أمس، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1035 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار المضاربة على الذهب وتطورات السوق العالمي مع عودة الصعود بسعر الأونصة.



أ سعار الذهب اليوم: أ سعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 887 جنيهات. عيار 21 يسجل 1035 جنيها. عيار 24 يسجل 1183جنيهات. الجنيه الذهب 8280 جنيها.

أسعار الذهب خلال تداولات الأسبوع:

ارتفعت أسعار الذهب هذا الأسبوع مع استمرار ضعف الدولار، مسجلاً ارتفاعًا للأسبوع الثاني على التوالي وسط رهانات على سياسة نقدية أكثر تحفظًا للفدرالي، وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 1853.39 دولارًا للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1851 دولارًا، وعلى الصعيد الأسبوعي، أغلق الذهب على ارتفاع 0.5%.

وسلط محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي يوم الأربعاء من 3 إلى 4 مايو 2022 والذي صدر يوم الأربعاء، الضوء على أن معظم المشاركين يفضلون رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في اجتماعات يونيو ويوليو.

تؤدي أسعار الفائدة وعائدات السندات المرتفعة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك، والتي لا تنتج شيئًا.وانخفض مؤشر الدولار مُسجلًا تراجعات للأسبوع الثاني على التوالي، مما يجعل السبائك أقل تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.