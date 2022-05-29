شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: فرص استثمارية متميزة بالسوق المصرى فى عدد كبير من القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن مصر والإمارات والاردن يرتبطون بعلاقات وثيقة استراتيجية تستند إلى أرضية صلبة من العلاقات التاريخية المتميزة بين القاهرة وأبو ظبي وعمان، مشيرة الى ان القيادة السياسية المصرية تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز كافة أوجه التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وقالت الوزيرة إن الحكومة المصرية حريصة على فتح مجالات عمل جديدة على المستوى الثلاثي خاصةً وأن هناك فرصة كبيرة للتعاون الاستثماري المشترك بين مصر والإمارات والاردن.

وجاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلت بها الوزيرة لوسائل إعلام إماراتية وعربية عقب توقيع مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن.

وأوضحت جامع إلى أن الدول الثلاث تربطهما علاقات اقتصادية متميزة تستند إلى تاريخ طويل من التعاون بين القاهرة وابوظبي وعمان، مشيرةً الى اهمية تنسيق الجهود المشتركة والتعاون الكامل في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين الدول الثلاث لزيادة معدلات التبادل التجاري وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، مع تقديم كافة التسهيلات المتعلقة بتيسير حركة التبادل التجاري المشترك.

ولفتت جامع إلى أهمية توحيد الجهود المشتركة لتوفير احتياجات اسواق مصر والامارات والاردن في ظل التحديات الاقليمية والعالمية الحالية، مشيرةً الى أهمية ترجمة العلاقات المتميزة التي تربط حكومات الدول الثلاث لمشروعات تعاون تجاري واستثماري ملموسة تصب في مصلحة الشعوب الثلاثة الشقيقة.

ونوهت الوزيرة إلى أهمية تعزيز حركة التجارة البينية المشتركة لتعكس الامكانات والمقومات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصادات الدول الثلاث وذلك من خلال اتاحة المزيد من التسهيلات والتيسيرات التجارية أمام المصدرين المصريين والاماراتيين والاردنيين.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أهمية تعزيز التعاون المشترك على المستوى الثلاثي فيما يتعلق بتوسيع وتنويع سلاسل التوريد والتغلب على تحديات النقل اللوجيستي خلال الوقت الراهن، مشيرة الى ان هناك فرصاً استثمارية متميزة امام مجتمعي الأعمال الإماراتي والاردني للاستثمار في السوق المصري وبصفة خاصة في مجالات الغزل والنسيج والجلود والأثاث والصناعات اليدوية والحرفية.

وأشارت جامع إلى أن العلاقات المشتركة بين مصر والامارات والاردن تشهد في الآونة الأخيرة زخماً كبيراً يمهد لبدء مرحلة من التعاون المثمر على مختلف الأصعدة وخاصةً الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مشيرةً إلى أن هناك تنسيق دائم بين حكومات الدول الثلاث للبناء على العلاقات الأخوية التي تربط القيادة السياسية بها وتحويل هذه العلاقات الطيبة إلى مشروعات على أرض الواقع.

وقالت الوزيرة إن هناك فرصا متميزة لتعزيز العلاقات متعددة الاطراف على مستوى الدول الثلاث خاصة في المجالات الصناعية والاستثمارية وتعزيز أواصر الصلة بين دوائر الاعمال بمصر والامارات والاردن تمهيداً لبدء مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاع الخاص المصري والاماراتي والأردني، مشيرةً إلى أهمية الاستفادة من توافق الرؤى بين القيادات السياسية في مصر والامارات والأردن وحرصها على إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة.

ونوهت جامع إلى حرص الحكومة على إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث لتعكس مستوى التوافق السياسي المتميز الذي تشهده الدول الشقيقة، مشيرةً إلى أن هناك تنسيق مستمر بين وزارات التجارة بمصر والامارات والاردن للتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري وبما يسهم في تيسير نفاذ السلع المتبادلة لاسواق الدول الثلاث.

وحول معدلات التبادل التجاري بين مصر والإمارات والأردن خلال عام 2021، أشارت الوزيرة إلى ان حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات بلغ حوالى 3 مليار و623 مليون دولار، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن نحو 900 مليون دولار.