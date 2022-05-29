شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز "الشروق": طرح وحدات إدارية للبيع بالمزاد العلنى لدعم الخدمات بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن طرح 10 وحدات إدارية بمساحات تتراوح بين (55م2 : 57م2 )، بمنطقة إسكان الشباب 70م بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الإثنين الموافق 20/6/2022، وذلك فى إطار خطة الجهاز لدعم الخدمات والأنشطة المختلفة بالمدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذا الطرح يهدف إلى توفير أنشطة استرشادية متنوعة ما بين (عيادات طبية - مركز تحاليل طبية - مكاتب " استشارات هندسية – محام - محاسب قانونى - تسويق عقارى - مقاولات – أتليه).

وأضاف أنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة فى مواعيد العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر، كما يخضع المزاد لأحكام القانون 182 لسنة 2018 والذى ينظم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

ونوه رئيس الجهاز عن أن كراسة الشروط متاحة بمقر جهاز المدينة على أن يتم سداد تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه وفى حالة رسو الوحدة على المتزايد يتم استكمال سداد (25% + 1% مصاريف إدارية +0.5% لصالح مجلس الأمناء) من القيمة الراسى بها المزاد فور الرسو مع سداد 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

وأضاف المهندس عبداللطيف بشارة، أنه يتم سداد باقى القيمة بإحدى طريقتين: الأولى أن يتم السداد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الرسو، والطريقة الثانية أن يسدد باقى القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات مضافاً إليها عائد يعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصرى وقت السداد بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد بإسم الجهاز قبل الاستلام.