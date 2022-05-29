شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز 15 مايو يحرر محاضر ضد وحدات الإسكان الاجتماعي لتأجيرها واستغلالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم جهاز مدينة 15 مايو حملة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، للتأكد من أن شاغلي هذه الوحدات هم أنفسهم المستفيدين، ولمواجهة ظاهرة المتاجرة بوحدات مشروع المليون وحدة.

وأكد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة 15مايو، أنه تم المرور على عدد 200 وحدة سكنية، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد (10) محاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

يأتى ذلك فى إطار تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتوره مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بضرورة تطبيق قانون الاسكان الاجتماعى رقم (93) لسنه ٢٠١٨ والذى يمنع من ايجار او بيع الوحدات السكنية او تغيير نشاطها وفي حالة المخالفة يعاقب المستفيد بالعنوان المنصور عليها بالقانون.

وأوضح أن وجه بضروره استمرار الحملات خلال الفتره القادمة ، مشددا على ضرورة التزام المواطنين من قاطنى وحدات الاسكان الاجتماعى بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الاسكان الاجتماعى.