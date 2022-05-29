اليوم.. انطلاق البعثة التجارية المصرية إلى الأردن لزيادة الصادرات

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم فعاليات البعثة التجارية المصرية التى تبدأ 29 مايو 2022 فى الأردن، وذلك بمشاركة 9 شركات بقطاع الطباعة والتغليف و47 شركة بالصناعات الغذائية بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ونقابة تجار المواد الغذائية فى الأردن وشركة كونسبت وغرفة تجارة عمان والتمثيل التجارى، وذلك فى إطار خطة ورؤية المجلس للنهوض بصادرات القطاع وتعريف الأسواق الخارجية بالقطاع ومنتجاته وإيجاد وسائل وسبل جديدة لزيادة الصادرات.

وقال المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف، إن البعثة المرتقبة أحد الأنشطة الخارجية التى ينظمها المجلس بهدف تعريف المستوردين والتجار من دول الأردن والعراق وسوريا وفلسطين بمنتجات القطاع التى تشهد تطور كبير مما يجعلها مؤهلة للتواجد فى أكبر الأسواق العالمية.

وأضاف رئيس المجلس التصديرى فى تصريحات صحفية اليوم، أن المجلس التصديرى يسعى إلى التواجد فى كافة المحافل الدولية والعربية المتخصصة فى قطاع الطباعة والتغليف والمصنفات الفنية، وذلك بهدف الاستمرار فى تحقيق أداء متميز لصادرات القطاع والتى تشهد طفرة كبيرة فى الربع الأول من 2022 حيث سجلت الصادرات ارتفاع بنسبة 62%.

وأكد المهندس نديم إلياس استمرار فعاليات المجلس التصديرى على المستوى الداخلى بعقد دورات تدريبية للشركات لكيفية التعامل فى الأسواق الخارجية وندوات تعريفية باحتياجات كل سوق تصديرى، وكذلك تكثيف التواجد فى المعارض والبعثات الخارجية من أجل تحقيق رؤية وزارة الصناعة والتجارة واستراتيجية الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.