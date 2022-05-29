شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ارتفعت صادرات مصر إلى التجمعات الدولية لـ35 مليار دولار فى 2021؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت النشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات الدولية عام 2021 الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من المؤشرات الهامة المتعلقة بالصادرات والواردات ومن أهـمها مايلى:

• بلـغ إجمالــى قيمــة صــادرات مصر إلى تلك التجمعات 35.4 مليــار دولار عــام 2021 مقابـل 28.9 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قـدرها 22.2%.

• جاءت صادرات مصر إلى منطقة التجارة الحرة العربية فى المرتبة الأولى حيـث بلغـت قيمتهـا 10.7 مليار دولار عام 2021 مقابل 10.1 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيــادة6.1%.

تجمـــع الأسكــوا بلـغ إجمالى قيمة الصادرات 8.4 مليـار دولار عام 2021 مقابل 8.1 مليار دولار عام 2020 بنسبـة زيادة قدرها 3.5%.

• جــاءت فى المرتبــة الأخيرة مجموعــة الكوميسا حيث بلــغ إجمالــى قيمــة الصادرات 3.1 مليـار دولار عام 2021 مقابـل 2.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 30.9%.

• بلغ إجمالى قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 37.5 مليار دولار عام 2021 مقابل 30.1 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيــادة قدرها 24.7%.

• جـاءت فى المرتبـة الأولـى واردات مصـر مـن تجمع منطقـة التجارة الحرة العربية حيـث بلغـت قيمتها 13.3 مليار دولار عام 2021 مقابل 9.4 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 41.9%، يليها مجموعـة الخمس عشره حيث بلـغ إجمالـى قيمـة الواردات 9.7 مليــار دولار عـام 2021 مقابل 8.4 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 15.1%.

• جـاءت فى المرتبـة الأخــيرة تجمـع الساحل والصحـراء حيث بلــغ إجمالـى قيمة الواردات 1.0 مليار دولار عام 2021 مقابل 0.8 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 28.1%.

• بلغ إجمالى قيمة صادرات مصر إلى التجمعات الدولية 20.0 مليار دولار عام 2021 مقابــل 11.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 76.9%.

• جاءت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى حيث بلغت قيمتها 14.6 مليار دولار عام 2021 مقابل 7.8 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 85.9٪، يليها تجمع النافتــا حيـث بلـغ إجمالى قيمة الصادرات 3.4 مليار دولار عام 2021 مقابـل 2.4 مليـــار دولار عــام 2020 بنسبـة زيادة

قـدرها 44.4%.

• جـــاءت فى المرتبــة الأخــيرة مجموعــة تجمـع الافتا حيـث بلغ إجمالى قيمة الصـادرات 51.6 مليون دولار عــام 2021 مقابـل 151.1 مليون دولار عام 2020 بنسبة انخفاض قدره 65.9%.

• بلـغ إجمالــى قيمـة واردات مصر من تلك التجمعات 38.1 مليار دولار عام 2021 مقابـــل 33.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 14.2%.

• جاءت واردات مصـر من الاتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى حيـث بلغت قيمتها 21.3 مليار جنيه عام 2021 مقابل 19.2 مليار دولار عــام 2020 بنسبة زيــادة قــدرها 10.8%، يليها النافتــا حيـث بلــغ إجمالـى قيمـة الـواردات 6.6 مليـار دولار عام 2021 مقابل 5.4 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 21.0%.

• جــاءت فى المرتبة الأخيرة تجمـــع الافتــا حيـث بلـغ إجمالـى قيمـة الواردات 1.4 مليـار دولار عــام 2021 مقابل 1.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 2.8%.