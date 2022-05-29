شكرا لقرائتكم خبر عن «الاقتصاد» توقع اتفاقية تعاون مع «UpLink» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط اتفاقية تعاون مع UpLink، منصة الابتكار المفتوحة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك في سبيل توسيع نطاق الحلول الأكثر ابتكارًا في معالجة تحديات التنمية المستدامة على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 22».

وقع المذكرة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي بريندي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الاتفاقية إلى بحث ودراسة المواضيع المشتركة في مجال الأمن الغذائي وإدارة النفايات الغذائية واستقرار الغذاء، والزراعة الذكية مناخيا، وذلك في إطار جهود المملكة لتحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 محليا وعالميا.