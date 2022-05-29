شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية: تأخير تسليم السيارات للمستهلكين يعود لنقص الإنتاج بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء السبع، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن أى تأخير يحدث فى تسليم السيارات المباعة لأصحابها، يعود إلى نقص الإنتاج بالخارج من السيارات.

أضاف علاء السبع، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناة dmc، أن شركة "تويوتا" تعانى من نقص فى إنتاج السيارات، ولذلك هناك مشكلة فى تسليم السيارات للمستهلكين، وهذه الشركة من الشركات المحترمة فى سوق السيارات فى مصر.

وتابع: "هناك تعاقدات بطريقة معينة وتعود لسنوات مع شركات إنتاج السيارات، وليس هناك شيء يدعى أوفر برايس ولكن الأمر كله عرض وطلب فى سوق السيارات".