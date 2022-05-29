تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال رابع أسبوع فى مايو

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 20.6%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 18.4%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 377.1 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.1%، وفى المركز الرابع تأتى شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 371.4 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.1%، وفى المركز الخامس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 352.9 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.8%.

وجاء فى المركز السادس، شركة وديان للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 346.2 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.6%، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 300.9 مليون جنيه بنسبة 4.9%، وحل فى المركز الثامن شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة 300.2 مليون جنيه بنسبة 4.9%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، برايم لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 225.8 مليون جنيه، 183.9 مليون جنيه، بنسبة 3.7%، 3% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 10200.56 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.71% ليغلق عند مستوى 1746.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 5.11% ليغلق عند مستوى 2627.49 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 3.90% ليغلق عند مستوى 12474.71 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 3709.22 نقطة.