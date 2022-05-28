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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الصندوق الزراعي وقع عددا من عقود التمويل لاستيراد منتجات زراعية بقيمة 367 مليون ريال، ضمن مبادرة الصندوق لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغـذائي. ووقع صندوق التنمية الزراعية عقدا مع شركة المتميزة الأولى للأعلاف لتمويل استيراد الشعير بقيمة 92 مليون ريال، وعقدا مع شركة النافع للأغذية لتمويل استيراد الشعير بقيمة 125 مليون ريال، وعقدا مع الشركة العربية للخدمات الزراعية «أراسكو» بقيمة 150 مليون ريال لتمويل استيراد الشعير والذرة الصفراء وفول الصويا. ويأتي توقيع هذه العقود لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية بسبب تداعيات الأزمة في أوكرانيا. ويأتي توقيع هذه العقود لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية بسبب تداعيات الأزمة في أوكرانيا.

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