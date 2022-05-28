7 خطوات لتجنب أعمال الفوركس والعملات الرقمية غير المرخصة

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وحذرت اللجنة في بيان لها، من حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية تتصيد المواطنين والمقيمين، وتنتحل أسماء وصور شخصيات معروفة؛ بهدف تضليلهم للدخول في مشاريع استثمارية وهمية، مشيرة إلى أهمية التأكد من موثوقية المواقع الالكترونية والتأكد من صحتها، من خلال الرجوع إلى المواقع الالكترونية للجهات الحكومية، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة.وأوضحت اللجنة، أن الإعلانات المضللة التي تنشر في المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تستغل كثرة زوار هذه المواقع، ويضعون ردودا لقصصهم وتعليقات؛ لإيهام القارئ بمشروعية أعمالهم، كذلك يتم استغلال منصات التواصل الاجتماعي، إما باستخدام الترويج المدفوع أو عن طريق الترويج من خلال شخصيات تمتلك حضورا عاليا في وسائل التواصل الاجتماعي، بما يوحي للعامة أن هذا النشاط يحظى بالمشروعية النظامية.
وأهابت بالجميع إلى عدم التجاوب مع هذه الإعلانات المضللة، وعدم التعامل مع هذه الجهات غير المرخصة مهما تنوعت أساليبهم، والإبلاغ عن ذلك لأقسام الشرطة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
يذكر أن اللجنة الدائمة، تعنى بالتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية «الفوركس» غير المرخص، وتسويق العملات الرقمية غير المرخصة بجميع أسمائها ومشتقاتها.
ويرأس اللجنة هيئة السوق المالية، وتضم في عضويتها: وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة، والبنك المركزي السعودي، وتعمل على التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ للحد من ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في أنشطة الفوركس غير المرخص، وكذلك التعامل في العملات الرقمية غير المرخصة ومواجهتها، علما أن الجهات الرقابية في المملكة تقوم بمتابعة الممارسات المشبوهة، وتضبط هذه المخالفات والمخالفين، وتتولى رصدها والتعامل معها وفق ما تقضي به الأنظمة المعمول بها في المملكة.
- الحذر من حسابات على مواقع التواصل تنتحل أسماء وصور شخصيات معروفة لتضليل المواطنين
- التأكد من موثوقية المواقع ومن صحتها من خلال الرجوع إلى المواقع الالكترونية للجهات الحكومية
- التنبه للإعلانات المضللة التي تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وتستغل كثرة زوار هذه المواقع
- عدم الانسياق لمن يضعون ردودا لقصصهم وتعليقات لإيهام القارئ بمشروعية أعمالهم
- الحذر من طرق الترويج من خلال شخصيات تمتلك حضورا عاليا في وسائل التواصل
- عدم التجاوب مع الإعلانات المضللة وعدم التعامل مع الجهات غير المرخصة مهما تنوعت أساليبهم
- الإبلاغ عن ذلك لأقسام الشرطة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها
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