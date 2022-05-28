إتاحة الحصول على رخصة نشاط الفحص الدوري للمركبات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الحصول على رخصة نشاط الفحص الفني الدوري للمركبات عبر البوابة الالكترونية للهيئة ابتداء من 15 / 5 / 2022.

وبين المتحدث الرسمي للهيئة المهندس وائل الذياب أن القرار يأتي استنادا إلى تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الصادر بقرار مجلس الوزراء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وأفاد بأنه يشترط على طالب الترخيص أن يكون شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، على أن يتم تقديم مشروع عقد تأسيس شركة الفحص الفني الدوري ونظامها الأساس، بالإضافة لتقديم ما يثبت تمتع المنشأة المتقدمة بالقدرة المالية على توفير خدمة الفحص الفني الدوري وتشغيل المواقع المقترحة مع تقديم ما يثبت الخبرة والقدرة الفنية أو إمكانية الحصول عليها، وغيرها من الاشتراطات.

متطلبات الحصول على الخدمة:

• تعبئة النموذج الالكتروني «خدمة تأهيل المنشآت المتقدمة على ترخيص مجموعة لنشاط الفحص الفني الدوري».

• إرفاق العنوان الوطني.

• إرفاق مشروع عقد تأسيس شركة الفحص الفني الدوري ونظامها الأساس، ويشترط في طالب الترخيص أن تتم ممارستها من قبل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، على ألا يقل رأسمال الشركة المتقدمة عن 100 مليون ريال.​

• قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين والشركاء، تتضمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم وشريك ونسبتها في المنشأة.

• ضمان بنكي غير قابل للإلغاء.

• تقرير من (شركة سمة) أو أي شركة أخرى مرخص لها في توفير المعلومات الائتمانية، يفيد بسلامة الموقف المالي للأعضاء المؤسسين.

• السيرة الذاتية لجميع المديرين والأعضاء المؤسسين الذين ستكون لهم علاقة بالمشروع.

• إثبات تمتع المتقدم بالقدرة المالية على توفير خدمة الفحص الفني الدوري وتشغيل المواقع المقترحة.

• إثبات الخبرة والقدرة الفنية أو إمكانية الحصول عليها.

• دراسة الجدوى الاقتصادية.

• أي اتفاقيات مع أطراف أخرى خارج الشركة.

• سريان جميع الوثائق عند التقديم، وحتى إصدار قرار الترخيص.

خطوات تنفيذ الخدمة:

اختر (ابدأ الخدمة)، والموافقة على الشروط.

تسجيل مستخدم جديد/تسجيل دخول.

تعبئة البيانات والتأكد منها، ورفع الملفات المطلوبة للتأهيل.

إرسال الطلب.

رخصة نشاط الفحص الدوري للمركبات

الفئات المستفيدة:

​الجهات الاستثمارية

تكلفة الخدمة:

• مجانا​

• هناك تكاليف موضحة في وثيقة الاشتراطات للتقديم على رخصة نشاط الفحص الفني الدوري للمركبات، وما ورد في اللائحة التنفيذية ووثائق الضوابط والأحكام.

مدة تنفيذ الخدمة:

40 يوم عمل، تبدأ من تار​يخ إقفال فترة التقدم.​