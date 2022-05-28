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وخلال ورشة العمل تم استعراض الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومستهدفاتها ومبادراتها الهادفة إلى زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات في المملكة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي تماشيا مع رؤية المملكة 2030، كما نوقشت مبادرة مشروع نظام الاستثمار وأهدافه ومنهجية إعداده بمراحله الأربع، ومبادئه الأساسية التي تعزز الشفافية والمساواة، وتعزيز اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وتيسير الإجراءات ذات الصلة بالمعاملات الحكومية، فضلا عن مواءمته مع التزامات المملكة دوليا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة المحامين عقدت بالتعاون مع وزارة الاستثمار، ورشة عمل لمناقشة «مشروع نظام الاستثمار»؛ في مقر الهيئة السعودية للمحامين بالرياض، وذلك بهدف استطلاع آراء المحامين والممارسين القانونيين وإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حيال مشروع النظام. وتأتي الورشة في إطار قيام وزارة الاستثمار بمراجعة الأحكام النظامية ذات العلاقة بالاستثمار بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وأفضل الممارسات الدولية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة الناتج المحلي، وتحقيق التنوع الاقتصادي.وخلال ورشة العمل تم استعراض الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومستهدفاتها ومبادراتها الهادفة إلى زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات في المملكة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي تماشيا مع رؤية المملكة 2030، كما نوقشت مبادرة مشروع نظام الاستثمار وأهدافه ومنهجية إعداده بمراحله الأربع، ومبادئه الأساسية التي تعزز الشفافية والمساواة، وتعزيز اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وتيسير الإجراءات ذات الصلة بالمعاملات الحكومية، فضلا عن مواءمته مع التزامات المملكة دوليا.

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