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ويتضمن الاجتماع التصويت على ثلاثة بنود رئيسة تشمل اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الهيئة لعام 2021، وإقرار حسابات الهيئة الختامية للعام المالي 2021، وتعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» وجه دعوته للأعضاء الأساسيين والمنتسبين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة الأربعاء (1 يونيو 2022)، الذي سيعقد افتراضيا -عن بعد-، وبتكليف من وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد الجدعان، سيرأس الاجتماع رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية كبير مستشاري وزير المالية عبدالعزيز الفريح.ويتضمن الاجتماع التصويت على ثلاثة بنود رئيسة تشمل اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الهيئة لعام 2021، وإقرار حسابات الهيئة الختامية للعام المالي 2021، وتعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه.

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