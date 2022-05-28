شكرا لقرائتكم خبر الرئيس الجزائري يطرح مبادرة «لم الشمل» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وظهرت المبادرة بشكل غير مباشر في بداية مايو، من خلال تعليق نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية تتحدث عن تبون باعتباره «رئيسا جامعا للشمل»، مشيرة إلى أن الجزائر «بحاجة إلى جميع أبنائها للاحتفال سويا بالذكرى الستين للاستقلال» في يوليو المقبل.وتحدث تبون عن مبادرة «لم الشمل» للمرة الأولى من تركيا التي زارها، واعتبر أنها ضرورية من أجل «تكوين جبهة داخلية متماسكة».
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