زوارق إسرائيل تعتدي على مراكب صيادي غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتدت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي أمس، بنيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز على مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية في غزة، إن جنود البحرية الإسرائيلية المتمركزين في عرض بحر القطاع، أطلقوا نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقة السودانية وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأجبروا الصيادين على مغادرة البحر.

وأشارت إلى أن الزوارق الإسرائيلية تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه مراكب الصيادين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

على صعيد آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين فلسطينيين من بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في البلدة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مجاهد وجدي البرغوثي، ويحيى محمد البرغوثي، بعد مداهمة منزلي ذويهما في البلدة، وتفتيشهما.

وقمع جيش الاحتلال أمس مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.

ونقلت مصادر محلية عن الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا وابلا كثيفا من الرصاص المعدني وقنابل الغاز، مما أدى إلى إصابة 4 شبان بجروح والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا.