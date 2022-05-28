مركز الملك سلمان للإغاثة ينقذ حياة طفلة يمنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنقذ فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الطبي التطوعي بالتعاون مع منظمة البلسم الدولية حياة طفلة يمنية مريضة تبلغ من العمر 5 سنوات كانت تعاني من وجود قناة شريانية مفتوحة في القلب، بعد إجراء عملية قسطرة علاجية دقيقة تكللت بالنجاح التام، في إطار المشروع الطبي التطوعي الحادي عشر ضمن برنامج «نبض السعودية» لأمراض وجراحات القلب المفتوح للأطفال في المكلا بحضرموت.

وقال والد الطفلة «إنه حاول علاجها في صنعاء لكن نظرا للتكلفة العالية للعملية التي تبلغ 7 ملايين ريال يمني ما يعادل 7500 دولار أمريكي، وبسبب وضعه المادي الصعب لم يتمكن»، مبينا أنه سبق وأن أجرى عملية لأحد أبنائه في مركز نبض الحياة بالمكلا فتواصل مع المشرف على المركز محمد باشعيب الذي أبلغه بوجود حملة طبية تطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة، وبإمكانه القدوم وإجراء الفحوصات وعملية القسطرة بشكل مجاني لابنته، فقدم للمكلا في رحلة استغرقت 24 ساعة، وفور وصوله تمت جميع الإجراءات بيسر وسهولة، وقام الفريق الطبي التطوعي بفحص الفتاة وتحديد موعد العملية في نفس اليوم، مشيرا إلى أنها الآن بصحة جيدة بعد القسطرة.

يذكر أن المركز نفذ المشروع الطبي التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح للبالغين في المكلا بحضرموت بالتعاون مع منظمة البلسم الدولية، وأجرى 19 عملية قلب مفتوح، و67 عملية قسطرة علاجية تكللت جميعها بالنجاح.