مدير سد النهضة: مصر والسودان سيتأثران

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واستبعد المسؤول الإثيوبي في تصريحاته التي أوردها موقع قناة العربية «إيقاف عملية الملء الثالث معتبرا أنها عملية تلقائية».وقال إن السد منيع وأي حديث عن مخاطره واحتمال انهياره غير صحيح، مضيفا أن إثيوبيا تبادلت المعلومات حول السد مع مصر والسودان.
وأشار إلى أن تصريحات مصر والسودان بشأن خطورة وتأثيرات السد لا تعني إثيوبيا، موضحا أن بلاده لم تتخط ما اتفق عليه عام 2015 بخصوص عمليات الملء.
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