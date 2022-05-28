شكرا لقرائتكم خبر مدير سد النهضة: مصر والسودان سيتأثران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مدير سد النهضة الإثيوبي كيفلي هورو، أن الملء الثالث سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين، مشيرا إلى احتمال تأثر مصر والسودان بعمليات ملء السد.

واستبعد المسؤول الإثيوبي في تصريحاته التي أوردها موقع قناة العربية «إيقاف عملية الملء الثالث معتبرا أنها عملية تلقائية».

وقال إن السد منيع وأي حديث عن مخاطره واحتمال انهياره غير صحيح، مضيفا أن إثيوبيا تبادلت المعلومات حول السد مع مصر والسودان.

وأشار إلى أن تصريحات مصر والسودان بشأن خطورة وتأثيرات السد لا تعني إثيوبيا، موضحا أن بلاده لم تتخط ما اتفق عليه عام 2015 بخصوص عمليات الملء.