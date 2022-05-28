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أسعار اليورو اليوم السبت.. استقرار العملة الأوروبية فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 19.07جنيه للشراء، و19.21 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ19.13جنيه للشراء، و19.31 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.06 جنيه للشراء، و19.24 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.17 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

 

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

 

 


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

 

19.17 جنيه للشراء.

 

19.26 جنيه للبيع.

 

 


سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

19.07 جنيه للشراء.

 

19.21 جنيه للبيع.

 

 

 

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سعر اليورو فى بنك مصر

 

19.07 جنيه للشراء.

 

19.21 جنيه للبيع.

 

 


سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

19.06 جنيه للشراء.

 

19.24 جنيه للبيع.

 

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سعر اليورو فى بنك البركة

 

19.05 جنيه للشراء.

 

19.23 جنيه للبيع.

 

 


سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

19.08 جنيه للشراء.

 

19.23 جنيه للبيع.

 

 


سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 

19.09 جنيه للشراء.

 

19.23 جنيه للبيع.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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