شكرا لقرائتكم خبر عن 3.6 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن القطاع الصناعى المصرى يشهد تطوراً ملموساً خلال المرحلة الحالية بفضل نجاح برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادى، والذى تضمن تحقيق طفرة كبيرة فى مشروعات البنية التحتية والإنشائية، وهو الامر الذى انعكس إيجابا على تحقيق معدلات إيجابية غير مسبوقة سواء فى معدلات النمو، ونسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، فضلا عن تحقيق أعلى معدل فى الصادرات السلعية فى تاريخ مصر بنسبة نمو بلغت 27 % .

وقالت إن مصر تمتلك حاليا العديد من المدن الصناعية المتخصصة ومن بينها مدينة الجلود بالروبيكى والتى ستجعل من مصر مركزاً لتصنيع الجلود بدءاً من الدباغة ووصولا إلى المنتج النهائى، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 100 مصنع جاهز لتصنيع المنتجات الجلدية تامة الصنع.

تصريحات الوزيرة جاءت عقب مشاركتها فى لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى برؤساء 30 شركة من كبريات الشركات الإماراتية المستثمرة بالخارج، والذى عقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبى ونظمه مكتب التمثيل التجارى بدبى .

وأشارت الوزيرة إلى إن الحكومة المصرية لا تألو جهدًا في تهيئة بيئة الأعمال حتى يتسنى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري وبصفة خاصة الاستثمارات الإماراتية، موجهةً الدعوة الى الشركات الاماراتية للاطلاع على المدن الصناعية المتخصصة فى مصر والسعى لزيادة تواجدهم فى السوق المصري، للاستفادة من مزايا وحوافز الاستثمار واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق العالمية وبصفة خاصة السوق الافريقى .

وفى هذا الإطار لفتت جامع إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً على الرغم من التداعيات السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمى ، حيث بلغ حجم التبادل التجارى خلال عام 2021 حوالى 3 مليار و623 مليون دولار ، مؤكدة حرص الوزارة على تحقيق مزيد من التواصل مع الشركات الاماراتية من خلال المكتب التجارى المصرى بدبى لتقديم كل الدعم والمساهمة فى تذليل اى تحديات قد تواجه الشركات الامارتية المستثمرة فى مصر .