بعد زيادتها أول يوليو.. تعرف على الأسعار الجديدة للكهرباء

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء، اعتبارا من شهر يوليو المقبل.

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، في تصريحات لليوم السابع، أن فاتورة استهلاك الكهرباء - شهر

أغسطس المقبل - التى تعبر عن استهلاك يوليو ستكون أول فاتورة بالأسعار الجديدة للعام المالى 2022/2023 وفقا لخطة رفع الدعم حتى يوليو 2025.

وفيما يلى أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2022/2023 التى سيتم تطبيقها في يوليو المقبل:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (58 قرشا).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (68 قرشا).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (83 قرشا).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (111 قرشا).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (131 قرشا).

6- الشريحة السادسة من صفر إلى ألف كليو وات (136 قرشا).

7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).