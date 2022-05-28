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سعر الدولار اليوم السبت 28-5-2022 فى مصر أمام الجنيه

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم السبت 28-5-2022، أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.55 للشراء، 18.61 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.57 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.56 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.53 جنيه للشراء، 18.64 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

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سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
 

18.53 جنيه للشراء.

 

18.64 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
 

18.55 جنيه للشراء.

 

18.61 جنيه للبيع.

7b6210bb7e.jpg

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

18.56 جنيه للشراء.

 

18.63 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

18.55 جنيه للشراء.

 

18.61 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
 

18.57 جنيه للشراء.

 

18.63 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.58 جنيه للشراء.

 

18.63 جنيه للبيع.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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