شكرا لقرائتكم خبر عن الكيلو يبدأ بـ33 جنيها.. تراجع محدود فى أسعار السمك البلطى بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الأسماك تراجعًا طفيفًا فى سوق الجملة بتداولات اليوم، حيث بلغ سعر كيلو البلطى مقاس 1 من 33 إلى 41 جنيها مقابل سعر 34 إلى 42 جنيها، والبلطى مقاس 2 من 23 إلى 39 جنيها، والبلطى الأسوانى من 20 إلى 40 جنيها، والفيلية البلطى من 30 إلى 140 جنيها وقشر البياض من 65 إلى 115 جنيها.

وسجل سعر البياض الأملس مقاس 2 تسجيل مستويات من 30 إلى 50 جنيها، وقراميط من 10 إلى 20 جنيها، والثعابين من 50 إلى 230 جنيها، والمكرونة الخليجى من 52 إلى 60 جنيها، والمكرونة السويسى من 60 إلى 75 جنيها، والبرانيس الإسكندرانى من 55 إلى 65 جنيهًا.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى من 52 إلى 60 جنيها، والمكرونة السويسى من 60 إلى 75 جنيها، والبرانيس الإسكندرانى من 55 إلى 65 جنيها، والمكرونة المجمدة من 20 إلى 30 جنيها، وسمك موسى من 90 إلى 150 جنيها، والكابوريا من 30 إلى 130 جنيها.

وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 400 إلى 460 جنيها، والجمبرى مقاس 1 من 300 إلى 360 جنيها، والجمبرى مقاس 2 من 200 إلى 260 جنيها، والجمبرى المجمد بلغ سعره من 90 إلى 170 جنيها.