شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مليون دولار واردات مصر من أسماك الرنجة قبل أعياد شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عملية استيراد بعض السلع نشاطا ملحوظا في أوقات محددة من كل عام، لارتباط تلك السلع بموسم محدد، وخاصة الأعياد والاحتفالات، ومن بين هذه السلع الرنجة، حيث ارتفعت واردات مصر من أسماك الرنجة بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجارى 2022 استعدادا لاحتفالات شم النسيم التي توافق 25 من أبريل كل عام.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من أسماك الرنجة "كلوبيا هارنجس، كلوبيا بالاسي" بلغت قيمتها نحو 16 ملايين و418 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 6 ملايين و186 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت نحو 10 ملايين و233 ألف دولار.

وجاءت واردات أسماك الرنجة ضمن قائمة واردات مصر من السلع الغذائية والتي سجلت قيمتها الإجمالية تراجع ملحوظ وبلغت نحو مليار و9 ملايين دولار في فبراير الماضي، مقابل نحو مليار و104 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 95 مليونا و488 ألف دولار.

وإجمالا حققت قيمة الواردات المصرية ارتفاعا طفيفا في شهر فبراير الماضي، حيث سجلت نحو 6.82 مليار دولار، بينما كانت نحو 6.74 مليار دولار في نفس الشهر العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 1.2%، مدفوعة بارتفاع واردات بعض السلع منها المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 61.7% ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 38.8%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 33.7%.