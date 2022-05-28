شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السبع: أوبك تستطيع لعب دور لتخفيف أزمة إمدادات الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على المساعدة في تخفيف حدة نقص الإمدادات في أسواق الطاقة العالمية، قبل أيام قليلة من الاجتماع الدوري للمنظمة لبحث سياسة إنتاج النفط الخام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس الجمعة، عن بيان لمجموعة السبع القول "ندعو الدول المنتجة للنفط والغاز إلى العمل بطريقة مسؤولة والتعامل مع النقص في الأسواق الدولية"، مشيرة إلى أن أوبك تستطيع لعب دور أساسي في هذا الشأن.

يأتي ذلك في حين تقاوم أوبك وحلفاؤها في تجمع "أوبك بلس" الدعوات الغربية لزيادة الإنتاج من النفط بأكثر من 400 ألف برميل يوميا كل شهر في إطار خطة التجمع المعتمدة منذ شهور لزيادة الإنتاج تدريجيا.

كان تجمع "أوبك بلس" قد قرر في وقت سابق من الشهر الحالي استمرار استراتيجيته المتمثلة في زيادة حذرة لإنتاج النفط، غير مكترث بخطط الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على النفط الروسي.