شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تدعو ألمانيا لوقف إمدادات الغاز عبر «نورد ستريم1» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا موردو طاقة أوكرانيون ألمانيا إلى وقف نقل الغاز الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم1، حيث تواصل موسكو قصف أوكرانيا.

ووفقا لشركة نافتوجاز الحكومية الأوكرانية للتوريد ومشغلة الشبكة التي تديرها الدولة، إذا لم توقف برلين تماما تدفق الغاز الروسي، فيجب عليها على الأقل خفض الكمية بشكل كبير.

وقال رئيس المجموعة سيرهي ماكوهون على التليفزيون الأوكراني إن نورد ستريم1 أهم خط أنابيب يقوم بنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا. ويمتد عبر بحر البلطيق ويساهم في تأمين إمدادات الغاز إلى أوروبا، مضيفا: "لكننا نرى أن روسيا تنتهك هذه المبادئ تماما".

وقال إنه يدعو بالتالي وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية والهيئة الاتحادية للشبكات لوقف التوريدات أو تقييدها بشكل صارم على الأقل.