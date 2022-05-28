شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة فى البورصة بقيمة 506.8 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 522.1 مليون ورقة بقيمة 506.8 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 218 مليون ورقة، بقيمة 369.8 مليون جنيه، فيما احتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 12.9 مليون ورقة بقيمة 367 مليون جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 27.6 مليون ورقة بقيمة 330 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 121.6 مليون ورقة بقيمة 281.8 مليون جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع خدمات النقل والشحن بحجم تداول بلغ 87.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 172.5 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 38.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 150.1 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 132.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 148.2 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 52.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 129.5 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 106.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 84.7 مليون جنيه.

وحل قطاعا المرافق والورق ومواد التعبئة والتغليف، فى المركزين الأخيرين على التوالى، وبلغ حجم تداول الأول 113.6 ألف ورقة منفذة بقيمة 3.5 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 2.2 مليون ورقة بقيمة 1.2 مليون جنيه.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية، والتجارية، والخدمية، على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.