شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك السويس تفرج عن 2109 سيارات ملاكى.. وتحصل على 109 ملايين جنيه رسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس عن 2109 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة خلال شهر أبريل الماضى للاستخدام الشخصي والتجاري، منها 1377 سيارة «إعفاءات ذوي إعاقة» بقيمة إجمالية بلغت 359.9 مليون جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات –بحسب بيان صحفي اليوم الجمعة- نحو 77.7 مليون جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 31.5 مليون جنيه، بينما بلغت الأرباح التجارية والصناعية 11.3 ألف جنيه، بإجمالي إيرادات 109.2 مليون جنيه.

وأفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيًا عن 24 سيارة نقل بضائع بقيمة بلغت 11.4 مليون جنيه خلال أبريل الماضي، وتم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عن تلك السيارات بمبلغ 1.8 مليون جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 1.8 مليون جنيه، وبلغت ضريبة الأرباح التجارية والصناعية 113.5 ألف جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 3.8 مليون جنيه.

كما بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام «الإفراج المؤقت» من جمرك السويس خلال شهر أبريل الماضي حوالى61 سيارة، فضلًا على 47 سيارة تم إعادة تصديرها، سبق الإفراج عنها تحت نظام «الإفراج المؤقت» .

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيًا خلال شهر أبريل الماضي عن 2133 سيارة ملاكى ونقل بضائع بقيمة إجمالية بلغت 371.3 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالي 112.9 مليون جنيه.