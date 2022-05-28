شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إحالة 18 شركة للنيابة لعدم الالتزام.. 7 خطوات للانضمام للفاتورة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحالت مصلحة الضرائب المصرية، 18 شركة لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من المرحلة الخامسة منها إلى النيابة، وذلك وفقاً لنص المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، ويحتاج الانضمام للمنظومة حتى تتجنب الشركات العقوبة، 7 خطوات وهي:

1- توفير البيانات اللازمة للتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية وهي (رقم تسجيل الشركة، البريد الإلكتروني للشركة، رقم هاتف-موبايل الشركة، اسم مفوض الشركة باللغتين العربية والإنجليزية، الرقم القومي للمفوض، رقم موبايل المفوض، البريد الإلكتروني للمفوض).

2- التوجه إلى المأمورية التابع لها الممول وتقديم التفويض ويكون معتمد من الشركة بتوقيع بنكي، أو يقوم المفوض بتقديم صورة التوكيل الرسمي من صاحب الشركة.

3- استلام الممول صورة من التفويض تكون مختومة بختم المأمورية.

4- إرسال إيميل للمأمورية التابع لها الممول ويرفق به صورة التفويض المختومة من المأمورية وصورة شهادة التسجيل الضريبي وصورة بطاقة الرقم القومي للمفوض.

5- يتم ارسال الدعوة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمفوض من تاريخ تقديم التفويض وإرسال الإيميل.

6- في حالة مواجهة مشكلة تخص قبول الدعوة لتسجيل الممول على المنظومة أو أي استفسار بخصوص التسجيل يقوم الممول بإرسال المشكلة على إيميل المصلحة للدعم الفني.

7- عند إرسال الإيميل يجب أن يحتوي على اسم الشركة ورقم التسجيل والغرض من الإرسال.

وتعد منظومة الفاتورة الإلكترونية، خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي بما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة علي النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، مؤكدا أن الفاتورة الإلكترونية من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهي الدول المتقدمة.