شكرا لقرائتكم خبر عن «العقاري» يستعرض برامجه التمويلية والسكنية في معرض «مسكن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستعرض صندوق التنمية العقارية في معرض «مسكن العقاري»، المقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 26 وحتى 29 مايو الجاري، البرامج والمبادرات التي يقدمها لمستفيدي «سكني»، بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية، إضافة إلى التعريف بآلية حوكمة المنتجات التمويلية والسكنية، وتسليط الضوء على المنتجات السكنية والتمويلية، التي يقدمها الصندوق لمستفيديه.

ويشارك في المعرض العديد من الجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري بالمملكة.

وعد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، مشاركة الصندوق في المعرض، انعكاسا لما تشهده التنمية العمرانية الشاملة في المملكة من برامج ومبادرات أسهمت في تسريع وتيرة تملك المواطنين لمنازلهم.

ونوه بحرص الصندوق على تعزيز دوره الريادي في تسهيل وتبسيط إجراءات تملك المواطنين للمسكن الملائم بالشراكة وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية 2030 -. يذكر أن صندوق التنمية العقارية يوفر عددا من الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة، منها البناء الذاتي وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، من خلال 43 خدمة إلكترونية، علاوة على خدمة المستشار العقاري، وبرنامج «تطوير» لدعم قطاع التطوير العقاري، وزيادة المعروض العقاري، وتقديم منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية، تلبي احتياجات المستفيدين.