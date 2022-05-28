شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصعد وسط انخفاض العملة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة، مع استمرار ضعف الدولار، ما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مع انحسار توقعات تشديد أقوى للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1857.79 دولار للأوقية، بحلول الساعة 08:02 بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.4 % إلى 1855.50 دولار، وصعد الذهب منذ بداية الأسبوع بنحو 0.7 %.

وقال محللون: إن الذهب تلقى دعما هذا الأسبوع من بعض الاعتدال في توقعات السوق حيال سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي النقدية للعام المقبل، والأهم من ذلك ضعف الدولار الأمريكي.

وسلط محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في الثالث والرابع من مايو، والذي صدر يوم الأربعاء الماضي، الضوء على أن معظم المشاركين يفضلون رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعات يونيو ويوليو، كما توقعت السوق.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعائدات السندات الأمريكية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وانخفض مؤشر الدولار متجها لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، ما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 22.19 دولار للأوقية، وصعدت حوالي 2 % هذا الأسبوع.

وزاد البلاتين 0.2 % إلى 951.63 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.7 % إلى 2028 دولارا للأوقية، ويتحرك نحو تحقيق مكسب أسبوعي بنحو 3.5 %، وهو الأعلى منذ أوائل أبريل.