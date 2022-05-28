شكرا لقرائتكم خبر عن السيدات يستحوذن على 26.3 % من المحافظ الاستثمارية للأفراد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة السوق المالية أن عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد بلغ في الربع الأول من العام الحالي 10.114 مليون محفظة، مقارنة بـ 10.325 مليون محفظة في الربع الرابع من عام 2021، منخفضة بنسبة 2 %، فيما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 9.9 %، مقارنة بـ 9.032 مليون محفظة في الربع المماثل من العام الماضي.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للسوق المالية، أن عدد المستثمِرات شكل نسبة 26.3 %، من إجمالي عدد المستثمرين الأفراد في الربع الأول من العام الحالي.

ووفقا للنشرة، فإن إجمالي عدد المستثمرين الأفراد في الربع الأول من عام 2022 بلغ نحو 5.983 مليون مستثمر، مقارنة بـ 5.862 مليون مستثمر في الربع الرابع من العام الماضي، بارتفاع 2 %، فيما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 6.3 %، مقارنة بـ 5.630 مليون مستثمر في الربع المماثل من عام 2021.

وأشارت النشرة إلى أن عدد المستثمرين الأفراد من الذكور بلغ في الربع الأول من العام الحالي نحو 4.410 مليون مستثمر، مقارنة بـ 4.345 مليون مستثمر في الربع الرابع من عام 2021، مرتفعا بنسبة 1.5 %، فيما زاد على أساس سنوي، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 4.4 %، الذي سجل فيه 4.225 مليون مستثمر من الذكور، فيما بلغت نسبة الذكور من إجمالي المستثمرين في الربع الأول من عام 2022 نحو 73.7 % من إجمالي عدد الأفراد المستثمرين.

وبحسب النشرة، فإن عدد المستثمرات الأفراد بلغ في الربع الأول من العام الحالي نحو 1.573 مليون سيدة، مقارنة بـ 1.516 مليون سيدة في الربع الرابع من عام 2021، مرتفعا بنسبة 3.7 %، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 12 %، مقارنة بـ 1.404 مليون مستثمرة في الربع المماثل من العام الماضي.