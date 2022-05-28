شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حاد للأرباح الصناعية في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بأسرع وتيرة في عامين، في أبريل، إذ أدى ارتفاع أسعار المواد الخام وفوضى سلاسل التوريد بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا ، إلى تقليص هوامش الربح وتعطيل نشاط المصانع.

وتقلصت الأرباح 8.5 % عنها قبل عام، انخفاضا من زيادة 12.2 % في مارس، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، أمس الجمعة. والتراجع هو الأكبر منذ مارس 2020.

وقال تشو هونغ، كبير خبراء الإحصاء في المكتب: «في أبريل، انتشر ظهور بؤر كوفيد-19 في بعض المناطق، ما أحدث صدمات كبيرة في إنتاج وعمليات الشركات الصناعية وأدى إلى انخفاض أرباحها».

وأضاف تشو أن المناطق الشرقية والشمالية الشرقية المتضررة من فيروس كورونا عانت تراجعا في الأرباح بنسبة 16.7 % و8.1 % على الترتيب في الأشهر الأربعة الأولى من العام. وخفض قطاع مصانع السيارات أرباح الصناعات التحويلية 6.7 نقطة مئوية في أبريل.

وتضررت الصناعات بشدة من الإجراءات الصارمة واسعة النطاق المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، التي أدت إلى إغلاق المصانع والطرق السريعة والموانئ.

وانخفض الناتج الصناعي لشنغهاي، المركز التجاري بالبلاد، بنسبة 61.5 % في أبريل وسط إغلاق شامل، وهو تراجع أكثر حدة بكثير مقارنة مع انخفاض 2.9 % على الصعيد الوطني.

وقال مكتب الإحصاء إن أرباح الشركات الصناعية نمت 3.5 % على أساس سنوي إلى 2.66 تريليون يوان (395.01 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى أبريل، انخفاضا من نمو بنسبة 8.5 % في الأشهر الثلاثة الأولى.