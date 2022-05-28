شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع 10 قطاعات في سوق الأسهم خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت 10 قطاعات في سوق الأسهم الرئيسية، ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، تصدرها قطاع المرافق العامة بنسبة 7 %، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 5.5 %، ثم الطاقة بنسبة 2.2 %، وارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.2 %، وفي المقابل سجل 11 قطاعا انخفاضا، تصدرها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 7.9 %.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بنسبة 0.8 %، بما يعادل 102 نقطة، مغلقا عند 12530 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع قبل الماضي، الذي أغلق عند 12428 نقطة.

وسجل معدل التداول اليومي انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1 % ليصل إلى 8.57 مليار ريال، وبتداولات إجمالية بلغت 42.87 مليار ريال، مقارنة بـ8.69 مليار ريال، وبقيمة إجمالية 43.43 مليار ريال، خلال الأسبوع قبل الماضي.

وانتهت خلال الأسبوع الماضي الفترة المحددة للشركات للإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول 2022.

وشهد الأسبوع الماضي تنفيذ صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة تبلغ 16.87 % من رأس مال شركة «المملكة القابضة»، بقيمة 5.7 مليار ريال.

وفيما يخص الأسهم، ارتفعت أسعار أسهم 96 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 111 شركة، واستقرت أسعار 5 شركات دون تغير، وشهد الأسبوع الماضي تنفيذ 22 صفقة خاصة على عدد من الشركات.