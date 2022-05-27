الدولار يتجه نحو أكبر تراجع أسبوعي في 4 أشهر.. واليورو يرتفع لأعلى مستوى خلال شهر

الشارقة - اميمة ياسر - يتجه الدولار صوب أكبر تراجع أسبوعي في قرابة 4 أشهر بعد أن خفض المتعاملون توقعاتهم لرفع الفائدة الأميركية وسط مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ربما يبطئ أو يوقف دورة تشديد السياسة النقدية في النصف الثاني من العام.

وبحسب سكاي نيوز، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية إلى 101.43 لأول مرة منذ 25 أبريل، وعلى أساس أسبوعي هبط المؤشر 1.3 بالمئة، وهي أكبر نسبة تراجع أسبوعي منذ الأسبوع الأول من فبراير.

وارتفع اليورو مقابل الدولار إلى أعلى مستوى خلال شهر وجرى تداوله عند 1.0765 دولار. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2666 دولار.