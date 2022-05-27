شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 117.70 دولار لبرنت.. و 114.21 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، 117.70 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 114.21 دولار للبرميل.

وتوقع وزير الانتقال البيئي في الحكومة الإيطالية، روبرتو تشينجولاني توصل المفوضية الأوروبية إلى "حل وسط" بشأن فرض حظر أوروبي على النفط والغاز القادم من روسيا.

وقال تشينجولاني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية- "آكي": "إنها مسألة معقدة للغاية لأن الأوضاع تختلف تماما من دولة إلى أخرى .. ومن الممكن فهم وجهة نظر أولئك الذين يقولون إن العقوبات بمجال الطاقة في الوقت الراهن تؤذي من يفرضها أكثر من المفروضة عليه".

وأضاف: "نعلم جيدًا أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا يعتمد على صادرات الطاقة .. ولكن في النهاية ستجد المفوضية مخرجًا، وهو على أي حال يجب أن يكون بمثابة حل وسط".

وكانت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية قد أشارت الأربعاء، إلى أن التوصل إلى "حل وسط" بين الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، والتي تتضمن حظرًا تدريجيا على واردات النفط، قد يستغرق أيامًا وربما أسابيع.