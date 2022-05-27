شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1050 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم، في ظل تراجع أسعار المعدن النفيس في مصر خلال تداولات الجمعة 27 مايو 2022، وسجل الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1050 جنيها للجرام بتراجع بلغت قيمته 5 جنيهات في التداولات الصباحية.

أسعار الذهب اليوم...عيار 18 سجل 900 جنيه.

عيار 21 يسجل 1050 جنيها.

عيار 24 يسجل 1205.75 جنيه.

الجنيه الذهب 8400 جنيهًا.

على المستوى العالمي ارتفعت أسعار الذهب الجمعة 27 مايو، مع استمرار ضعف الدولار مما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تسجيل الارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي مع انحسار توقعات تشديد أقوى للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفدرالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1854.05 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضاً 0.2% إلى 1851.90 دولار، وارتفع الذهب منذ بداية الأسبوع 0.4%.

سلط محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي في 3 و4 من مايو، والذي صدر الأربعاء 25 مايو، الضوء على أن معظم المشاركين يفضلون رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعات يونيو ويوليو، كما توقعت السوق، ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعائدات السندات الأميركية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.